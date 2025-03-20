İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem sorusuna yanıt yok!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı öncesi basın mensuplarının yabancı hakem sorularını yanıtsız bıraktı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maç için RAMS Park'a geldi.
YABANCI HAKEM SORUSUNA YANIT VERMEDİ
Hacıosmanoğlu, milli maç öncesi derbi için yabancı hakem sorusuna yanıt vermedi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, stadyuma giriş yapacağı sırada, "Derbide yabancı hakem olacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı ve doğrudan stadyuma giriş yaptı.
Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #TFF #Yabancı hakem
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