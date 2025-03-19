Yönetim tepkili: Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru kararı!
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK mücadelesinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacağı kaydedildi.
Samsunspor karşısında çok kritik puan kaybı yaşayıp bir maç eksikle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi milli ara sonrası da zorlu günler bekliyor. Sarı-lacivertliler, lige tutunmak isteyen son haftaların flaş takımı Bodrum ile 28 Mart Cuma günü deplasmanda karşılaşacak.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun oyun sisteminin iki önemli ismi Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'yla iki önemli maça çıkacak. 22 Mart'ta Nijer deplasmanında forma giyecek olan ikili, 26 Mart'ta Tanzanya maçına çıkacak.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ TEPKİLİ
Bu karşılaşma TSİ 00.30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Faslı yıldızları, gece geç saatlerde uçağa binip, Türkiye'nin yolunu tutacak.
Sözcü'nün haberine göre, perşembe gününün ilk ışıklarıyla İstanbul'da olması beklenen iki futbolcu, idman bile yapamadan kafileyle Bodrum'a hareket edecek. Haberde Fenerbahçe yönetiminin, TFF'nin yanlış fikstür planlamasından dolayı bir hayli tepkili olduğu belirtildi. Bodrum maçının ertelenmesi için girişimlere başlanması bekleniyor.
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