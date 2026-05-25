Galatasaray’da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek’in yeni listesinde yer almayan İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ’deki görevinden de istifa etti. Peki, İbrahim Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'dan neden istifa etti?

İBRAHİM HATİPOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hatipoğlu, 1969 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını mühendislik alanında şekillendiren Hatipoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından yine İTÜ’de Otomotiv Programı üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İş dünyasında uzun yıllardır aktif görevlerde bulunan Hatipoğlu, sanayi ve üretim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kariyerini özellikle sanayi yönetimi ve kurumsal yöneticilik alanlarında sürdüren Hatipoğlu, Egebant A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı.

Spor yöneticiliği tarafında da önemli görevler üstlenen İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray camiası içerisinde aktif rol alan isimlerden biri oldu. 2018 ile 2023 yılları arasında Galatasaray Sarıyerli Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) başkanlığı görevini yürüttü.

Daha sonra Dursun Özbek yönetiminde Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde görev alan Hatipoğlu, kulüpte yönetim kurulu muhasip üyeliği görevini üstlendi. Aynı zamanda Galatasaray Sportif A.Ş.’de Başkan Vekili olarak da görev yaptı.

Kulüp içerisindeki idari yapılanmada aktif sorumluluk üstlenen Hatipoğlu, özellikle mali yapı ve sportif şirket yönetimi alanlarında görev alan isimler arasında yer aldı.

İBRAHİM HATİPOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan İbrahim Hatipoğlu’nun istifasına ilişkin resmi açıklama KAP üzerinden paylaşıldı. Açıklamada yalnızca Hatipoğlu’nun görevinden istifa ederek ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda istifanın gerekçesine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.