İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı tepkisi! 'Neden ceza almıyor?'
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Ekol TV'ye özel açıklamalar yaptı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu, yaptığı açıklamada "Ben konuştum ve bunun üzerine bana 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 Bin para cezası kesildi. Sayın Acun Ilıcalı'nın konuşmalarında, açıklamalarında hiç mi bir suç tespit edilmiyor, masumane açıklamalar mı bunlar? Sayın Acun Ilıcalı bu açıklamalardan neden ceza almıyor? Beni konuşturmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta ile ilgili ise Hatipoğlu, "Şu transfer dönemini bir bitirelim, ondan sonra çok detaylı anlatacağım yapılanları. Sahada göreceğiz Cuesta'yı." açıklamasında bulundu.
Etiketler: #İbrahim Hatipoğlu #galatasaray #fenerbahçe #acun ılıcalı
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