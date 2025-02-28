İbrahim Hatipoğlu'ndan Okan Buruk paylaşımı! 'Sen şampiyon olacaksın...'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 22:14

Güncelleme: 28.02.2025 - 22:14

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Tahkim Kurulu'nun Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını indirip Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onamasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hatipoğlu, X'te yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un fotoğrafını, "Sen şampiyon olacaksın" notuyla paylaştı.

İşte Hatipoğlu'nun o paylaşımı;

Fenerbahçe Kulübü de Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası, Jose Mourinho paylaşımında bulumuştu. Sarı-Lacivertliler'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşülmüştü.

Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarpmıştı.