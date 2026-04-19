Icardi geri döndü, Galatasaray kazandı: Galatasaray’dan kritik galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar, haftaya oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e yükseltti.

Osimhen’in yokluğunda performansıyla tartışılan Mauro Icardi golle geri döndü. Arjantinli forvet, iki maç sonra sahaya 11’de çıkarken 2. dakikada golünü atıp takımını öne geçirdi. 33 yaşındaki futbolcu Süper Lig kariyerindeki en erken golünü kaydetti. Icardi 6 maç sonra gol sevinci yaşadı, bu sezon 14. kez ağları havalandırdı.

Sakatlığının ardından performansı eleştirilen Yunus Akgün de Ankara’da dikkat çeken isimdi. Akgün, Icardi’nin golünde topa şık bir dokunuş yaparken 35. dakikada Sara’nın asistinde topu ağlara yolladı. 25 yaşındaki oyuncu şubattan sonra ilk kez gol attı.

OSIMHEN DERBİDE

Sarı-Kırmızılıların yıldızı Osimhen, G.Birliği karşısında kadroya alınmadı. Sağ elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Njieryalı golcü takım arkadaşlarını maç öncesi destekledi, mücadeleyi tribünde izledi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Osimhen antrenmanların belli bölümünde bizimle çalıştı. Belli bir yorgunluk oluştu. Osimhen, ben ve doktorumuz Yener Hoca, G.Birliği maçında kadroda olmasını şu an için uygun görmedik. Osimhen, Fenerbahçe maçında oynayabilecek” dedi.

7 MAÇ SONRA GOL ATTI

G.Birliği, Süper Lig’de 7 hafta sonra gol attı.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

K.Maraş’taki okul katliamında yitirdiğimiz 8 öğrencimiz ve 1 öğretmenimiz maçta unutulmadı. G.Saraylı taraftarlar maçın ilk düdüğüyle bir süre sessiz kaldı ardından “Çocuğa uzanan eller kırılsın” diye bağırdı