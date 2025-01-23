Iğdır FK, Antoine Conte'yi kadrosuna kattı
Alagöz Holding Iğdır FK, Botev Plovdiv'de forma giyen Antoine Conte'yi kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Antonie Conte ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv forması giyen Antoine Conte ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Antoine Conte'ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #transfer #Iğdır FK #Antoine Conte
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