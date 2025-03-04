Iğdır FK, Manisa deplasmanında galip!
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, Iğdır FK'yi konuk etti.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golü, 74. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.
Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Iğdır FK, 39 puana yükselerek 10. sıraya yerleşti.
Üst üste 3. mağlubiyetini alarak 33. puanda kalan Manisa FK ise 18. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Iğdır FK #Manisa FK
Spor Haberleri
- Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
- Iğdır FK, Manisa deplasmanında galip!
- Cristiano Ronaldo'nun '99 kırbaç' cezası gündem olmuştu!
- Trabzonspor'dan kadın taraftarlara ücretsiz bilet jesti
- Güney Amerika futbolunda rekor transfer: Vitor Roque
- Rizesporlu Papanikolaou, sezonu kapattı!
- Beşiktaş'tan The Sun'a cevap: 'Kartal gözlerimiz var'
- Eski Galatasaraylı rekor kırdı!
- Jose Mourinho kariyerinde bir ilkin peşinde!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!
- Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu