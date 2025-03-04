Iğdır FK, Manisa deplasmanında galip!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Iğdır FK, Manisa deplasmanında galip!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 19:57

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, Iğdır FK'yi konuk etti. 

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golü, 74. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti. 

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Iğdır FK, 39 puana yükselerek 10. sıraya yerleşti. 

Üst üste 3. mağlubiyetini alarak 33. puanda kalan Manisa FK ise 18. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Iğdır FK #Manisa FK
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