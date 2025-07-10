Iğdır FK'nin göğüs sponsoru SOCAR oldu!

Iğdır Futbol Kulübü’nün Ankara Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz’ün yanı sıra kulüp yöneticileri ve Iğdır FK futbolcuları katıldı.

İmza töreninde konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “SOCAR Türkiye olarak, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz ekonomik yatırımların yanı sıra toplumsal projelere destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Devamlılığı olan iş birlikleriyle, spora verdiğimiz desteği de kararlılıkla sürdürüyoruz. Iğdır’ın Futbol Kulübü’nü desteklemek ve futbolun birleştirici gücüne enerji katmak bizim için gurur verici. Devam eden iş birliğimizin Iğdır’a ve ülkelerimize hayırlı olmasını diliyor; Iğdır Futbol Kulübü’ne yeni sezonda başarılar temenni ediyorum” dedi.

Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz de “SOCAR Türkiye’nin güçlü desteğini bir sezon daha arkamızda hissetmek bizim için çok değerli. Bu sadece bir sponsorluk anlaşması değil, aynı zamanda spora ve gençliğe duyulan inancın, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin bir ifadesidir. Bugün Ankara tesislerimizde düzenlenen imza töreninde bir kez daha gördük ki SOCAR Türkiye, sporu toplumsal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak görüyor ve bu alanda sürdürülebilir destek sağlamayı kendine sorumluluk biliyor. Bu yaklaşım, yalnızca kulübümüzü değil şehrimizi ve bölgemizi de güçlendiriyor. Bu anlaşmanın kulübümüze, şehrimize, sporseverlere ve iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.