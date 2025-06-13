Cumhuriyet Gazetesi Logo
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü! 'Böyle bir oyuncuyu bulduğunuzda...'

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü! 'Böyle bir oyuncuyu bulduğunuzda...'

13.06.2025 11:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü! 'Böyle bir oyuncuyu bulduğunuzda...'

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti.

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili konuştu.

Hırvat teknik adam, milli futbolcudan övgüyle bahsetti ve, "Gol atmayı ve asist yapmayı bilen oyuncular var, en çok öne çıkan oyuncular onlar. Ama Kenan Yıldız gibi hem gol atan hem de iyi oynamanızı sağlayan 9 ve 10 numara karışımı oyuncular çok azdır. Böyle bir oyuncuyu bulduğunuzda onu elinizde tutmanız gerekiyor" dedi.

Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Juventus'un yeni sözleşme imzalamak istediği 20 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #juventus #Igor Tudor #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Kenan Yıldız, 2 asist yaptı: Juventus, Udinese'yi devirdi!
Kenan Yıldız, 2 asist yaptı: Juventus, Udinese'yi devirdi! Serie A'nın 37. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi 2-0 mağlup etti.
En değerli Türk oyuncular belli oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan inanılmaz fark!
En değerli Türk oyuncular belli oldu: Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan inanılmaz fark! CIES, tahmini transfer değeri en yüksek Türk futbolcuları sıraladı. Söz konusu listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın diğer Türk futbolculara attığı fark dikkat çekti.
Kenan Yıldız'dan Galatasaray yanıtı: 'Rakip kim olursa olsun...'
Kenan Yıldız'dan Galatasaray yanıtı: 'Rakip kim olursa olsun...' A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Kenan Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Juventus'ta forma giyen Yıldız, en büyük hayalinin Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu söyledi.