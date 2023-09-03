İki pilot hastaneye kaldırıldı: MotoGP'nin İspanya'daki olaylı yarışında zafer Aleix Espargaro'nun oldu
İspanyol motosikletçi Aleix Espargaro, İspanya'da koşulan MoroGP sezonunun 11. yarışını lider bitirerek zafere ulaştı. Katalonya Grand Prix'sinde yaşanan kazalar nedeniyle İtalyan pilotlar Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini hastaneye kaldırıldı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Aprilia takımının İspanyol motosikletçisi Aleix Espargaro birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. mücadelesi, İspanya'nın Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapıldı.
İlk virajdaki zincirleme kazada 5 sürücü (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi) pist dışına çıkarak çakıl havuzuna saplandı.
İKİ PİLOT HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yarışı lider götüren Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo takımı) ise 2. virajın çıkışında motosikletinin kontrolünü kaybedip pistin ortasına düştü. Arkadan gelen motosikletlerden biri Bagnaia'nın bacaklarının üstünden geçti.
Yaşananların ardından yarış durduruldu. Ambulansla pistteki tıp merkezine götürülen şampiyona lideri Bagnaia'nın, bilincinin açık olduğu bilgisi verildi.
Bagnaia'nın yanı sıra ilk virajdaki kazaya karışan takım arkadaşı Bastianini de mücadeleye devam edemedi. İki pilot da hastaneye götürüldü.
Yaklaşık 25 dakika sonra yeniden başlayan yarış, 24 turdan 23 tura düşürüldü.
BAGNAIA LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ
Yeniden başlatılan yarış sonrası Aprilia sürücüleri, rakipleriyle aralarındaki farkı açtı. Aleix Espargaro, takım arkadaşı Maverick Vinales'in 0.3 saniye önünde sezonun 2'nci, kariyerinin 3'üncü MotoGP galibiyetini elde etti.
Liderden 2.8 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.
Bagnaia, 260 puanda kalmasına rağmen pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 210 puanla Martin izledi.
Sezonun 12. yarışı San Marino Grand Prix'si 10 Eylül'de düzenlenecek.
Pilotlar klasmanı:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 260 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 210
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 189
4. Brad Binder (Güney Afrika): 166
5. Aleix Espargaro (İspanya): 154
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- ‘2012 yılından beri…’
- Bilal Erdoğan'dan öğretmenleri kızdıracak açıklama
- Gerçek ortaya çıktı!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Taş köprüler restorasyon kurbanı