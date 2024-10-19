Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok!

Fenerbahçe'de kasık sakatlığı yaşayan Cengiz Ünder'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:37

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı lacivertli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder, kasığından sakatlandı.

EN AZ 3-4 HAFTA YOK

Samsunspor maçının kamp kadrosunda yer almayan başarılı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Cengiz Ünder'in Samsunspor maçının yanı sıra Manchester United, Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.


Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #sakatlık

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermeden galip

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermeden galip
Sarı-lacivertlilerde 2 eksik: Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik: Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Eski takımından Ryan Kent açıklaması!

Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Eski takımından Ryan Kent açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler