Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok!
Fenerbahçe'de kasık sakatlığı yaşayan Cengiz Ünder'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sarı lacivertli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder, kasığından sakatlandı.
EN AZ 3-4 HAFTA YOK
Samsunspor maçının kamp kadrosunda yer almayan başarılı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Cengiz Ünder'in Samsunspor maçının yanı sıra Manchester United, Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #sakatlık
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