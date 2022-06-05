İlayda Merve Koçyiğit'ten Gençler Avrupa Judo Kupası'nda gümüş madalya
Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlar 52 kiloda milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Şampiyonanı son gününde tatamiye çıkan milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit finalde İtalyan Giulia Carna ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleyi son saniyede kaybeden İlayda Merve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda mücadele eden diğer sporculardan 81 kiloda Musa Şişmek repesajda, 57 kiloda Ayşenur Budak, 81 kiloda mücadele eden Erdal Danışman ise ikinci turda rakibine mağlup oldu.
90 kiloda Cem Ata Demirtaş, 48 kiloda Çağla Serdar, 57 kiloda Ayşenur, 100 kiloda Sidar Akkuş ve +100 kiloda Tunahan Tutar da ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.
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