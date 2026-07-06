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İlhan Fakılı'dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj!

İlhan Fakılı'dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj!

6.07.2026 22:27:00
Güncellenme:
AA
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İlhan Fakılı'dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj!

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu İlhan Fakılı, katıldığı YouTube programında açıklamalarda bulundu. Fakılı, takımda forma giymek için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
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Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş gibi büyük bir kulübe katılmanın kendisi için gurur olduğunu belirten İlhan, "Bu statta, bu muhteşem taraftarların önünde oynamak, bana büyük bir heyecan ve istek veriyor. Hocamın ve yönetimin bana duyduğu güven beni çok motive ediyor. Harika bir sezon geçirip Avrupa kupalarında boy göstermek için sabırsızlanıyorum. Teknik özellikleriyle öne çıkan, taraftarların izlemekten keyif aldığı bir oyuncuyum. Sahada takımım adına belirleyici katkılar yapmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARI ÇOK MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

Genç futbolcu, Beşiktaş taraftarının çok ateşli olduğunu kaydederek, "Stadın çok ateşli bir atmosfere sahip olduğunu duydum, buna eminim. En ateşli taraftarlar olduklarına da kesinlikle inanıyorum. Çok iyi bir sezon geçirmek, şampiyon olmak ve onları çok mutlu etmek istediğimi söylemek isterim. Baştan sona, bu forma için her şeyimi vereceğim" değerlendirmesinde bulundu.

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