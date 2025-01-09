İlk 45 dakika galibiyete yetti! Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında zorlanmadı!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçta sahaya U19 ağırlıklı bir kadroya çıkan Kasımpaşa'ya karşı zorlanmayan Fenerbahçe'nin gollerini 2. dakikada Youssef En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1'de Bartuğ Elmaz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe grubun ilk maçları sonrasında 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, 0 puanda kalan Kasımpaşa beşinci sırada yer aldı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yi ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #fenerbahçe #kasımpaşa
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