İlk 45 dakika galibiyete yetti! Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında zorlanmadı!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:25

Güncelleme: 09.01.2025 - 22:25

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçta sahaya U19 ağırlıklı bir kadroya çıkan Kasımpaşa'ya karşı zorlanmayan Fenerbahçe'nin gollerini 2. dakikada Youssef En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1'de Bartuğ Elmaz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe grubun ilk maçları sonrasında 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, 0 puanda kalan Kasımpaşa beşinci sırada yer aldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yi ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.