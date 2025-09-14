Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlk maçının ardından... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!

İlk maçının ardından... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!

14.09.2025 21:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İlk maçının ardından... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe cephesinde oyuncular 1-0'lık galibiyetin ardından yorumlarda bulundu. 

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; “Maçtan önce gerçekten farklı bir heyecan yaşadım. Fenerbahçe forması giymek hep hayalimdi. Galip geldiğimiz için mutluyum, takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galibiyetti. Zor bir maç oldu. Yeni hocamızla kısa sürede edindiğimiz taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Kazandığımız için sevinçliyiz. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” dedi. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #trabzonspor #kerem aktürkoğlu

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi: 'İlk perde sona erdi'
Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi: 'İlk perde sona erdi' Trabzonspor, Fenerbahçe maçının devre arasında hakem Ozan Ergün'ün fotoğrafını paylaştı ve, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'a şans tanımadı!
Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'a şans tanımadı! Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Gaziantep FK, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla üst sıralara tırmandı. Konuk ekip ise galibiyet hasretini sürdürerek 17. sıraya geriledi.
Manchester derbisinde kazanan City!
Manchester derbisinde kazanan City! İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.