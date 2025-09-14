İlk maçının ardından... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe cephesinde oyuncular 1-0'lık galibiyetin ardından yorumlarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; “Maçtan önce gerçekten farklı bir heyecan yaşadım. Fenerbahçe forması giymek hep hayalimdi. Galip geldiğimiz için mutluyum, takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galibiyetti. Zor bir maç oldu. Yeni hocamızla kısa sürede edindiğimiz taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Kazandığımız için sevinçliyiz. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.