Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'a şans tanımadı!

14.09.2025 21:19:00
Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Gaziantep FK, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla üst sıralara tırmandı. Konuk ekip ise galibiyet hasretini sürdürerek 17. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 75. dakikasında Kacper Kozlowski Gaziantep FK'yi öne geçirdi.

Gaziantep FK'de yeni transfer Yusuf Kabadayı 79. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte 9 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti. Kocaelispor ise 5. haftada da galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla 17. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, ligin 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Rizespor ile karşılaşacak.

