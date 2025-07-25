İlk resmi maçında evinde Shakhtar’a 4-2 yenilip Avrupa’da büyük yara aldı: Kartal'a kâbus

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk’e 4-2 kaybetti. Tur umutlarını 31 Temmuz’da Polonya’da oynanacak rövanşa bırakan Siyah-Beyazlı takım, sezonun ilk resmi maçında Tüpraş Stadyumu’nda tepki gördü.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Tribünlerin tamamını dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, takımları 2-0 gerideyken “Ayıp oluyor, ayıp oluyor, bu taraftara ayıp oluyor” şeklinde tezahürat yaptı. 60. dakikada oyundan çıkan Rashica’nın yanı sıra 71’de maça dahil olan Joao Mario ıslıklandı. Skorun 3-1 olmasının ardından bir grup taraftar, Sergen Yalçın için tezahüratta bulundu. Tribünlerin bir bölümü ise bu tezahüratı yapanlara tepki gösterdi. Son bölümlerde çok sayıda taraftarın stattan erken ayrıldığı görüldü.

YENİLER İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferleri Jurasek, Abraham ve Orkun maça 11’de başlayıp Siyah-Beyazlı formayı ilk kez giydi. Abraham 40. dakikada penaltıdan ağları sarsıp Beşiktaş’taki ilk golünü attı. Siyah-Beyazlıların hocası Solskjaer, Gedson’u sol açıkta oynattı. Kiralıktan dönen Demir Ege 423 gün sonra Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı; Kartal Kayra 60. dakikada oyuna girdi.