Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak isimlerin başında kaleci Ederson geliyor. Ç.Rize maçının son dakikasında yediği hatalı gol ve G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kartla Sarı-Lacivertli camiada büyük tepki toplayan Brezilyalı kaleci takımdan ayrılacak. Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın kalesini koruyacak tecrübeli eldivenle Suudi Arabistan Ligi takımı Al Nassr yakından ilgileniyor.
İlk yolcu Ederson
11.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
