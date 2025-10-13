İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek: 'Transfer fiyaskosu olarak adlandırmak...'

İngiltere Premier Lig’de geçen sezonun şampiyonu Liverpool, yaz transfer döneminde dikkat çeken anlaşmalara imza attı. Arne Slot’un ekibi transfer için 500 milyon Euro'nun üzerinde bir harcama yaparken oyuncu satışlarından 306.5 milyon Euro gelir elde etmişti.

Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 125 milyon Euro ödemişti. Leverkusen’de gösterdiği performansın ardından Liverpool’a büyük bir beklentiyle gelen yıldız futbolcu, henüz istenen performansı gösteremedi.

Wirtz, Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Community Shield’da toplam 10 maça çıkarken 1 asist kaydetti. Alman futbolcunun bu performansı sonrasında yüksek bonservis bedeli nedeniyle eleştiriler arttı. Galatasaray’ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, milli takımdan arkadaşı Wirtz’e destek oldu.

İlkay Gündoğan, Alman basınından Bild’e yaptığı açıklamada, "Florian’ın yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, İngiltere'de işlerin çok hızlı bir şekilde çığırından çıkabileceği belliydi, ne yazık ki, işler günümüzde böyle yürüyor" dedi.

Deneyimli oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Ödenen bonservisin yüksek olması Florian’ın suçu değil. Yine de insanların ondan çok şey beklemesi anlaşılabilir bir durum. Onun olağanüstü kalitesini görmeyen, futboldan pek anlamıyor demektir. Bunu şimdiden bir transfer fiyaskosu olarak adlandırmak tamamen abartılı."

İlkay ayrıca, "Ama eminim goller ve asistler çok yakında gelecek. Dünyada hiçbir oyuncu veya insan bu kadar çok gürültüyü tamamen engelleyemez, bu her zaman insana zarar verir. Yine de, Florian’ın muazzam yeteneği göz önüne alındığında bu durumu atlatacağına inanıyorum. Bu, Alman milli takımı için de son derece önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.