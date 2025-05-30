Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve güçlü bir kadroyu kurmak isteyen Galatasaray, kadrosunu tecrübeli isim İlkay Gündoğan'ı katmayı hedefliyor. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor? İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı?





İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından dedesi Balıkesir'den Almanya'nın Ruhr bölgesine maden işçisi olarak çalışmak üzere gelen bir göçmen işçidir.

Gündoğan, 3 yaşındayken, doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'nın altyapısında forma giydi. 1998'de Schalke 04 altyapısına geçti ancak daha sonra büyüme sorunları nedeniyle spora tamamen ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra bunun hayatındaki en büyük hayal kırıklıklarından biri olduğunu itiraf eden Gündoğan, 13 yaşındayken kulüp kendisini tekrar transfer etmeyi teklif ettiğinde, bir şekilde tekrar hayal kırıklığına uğrayacağı korkusuyla Schalke'yi reddetti.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Gündoğan, 2009 yılında 1. FC Nürnberg'e katıldı ve 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2011-12 Bundesliga ve 2011-12 DFB-Pokal şampiyonluklarını Dortmund'daki ilk sezonunda kazandı. Dortmund'un 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Bayern Münih'e kaybettikleri maçta gol attı. Kulüp için 157 maç oynadıktan sonra Gündoğan, 2016 yılında Manchester City'ye imza attı ve burada beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu şampiyonluklara, kulüp kaptanı olarak görev yaptığı 2022-23 sezonundaki kıta üçlemesi de dahildi. Gündoğan, 2023 yılında Barcelona'ya katıldı.

Gündoğan, daha önce 18 yaş altı, 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında yer aldıktan sonra 2011 yılında Almanya için ilk büyükler maçına çıktı. Almanya'nın 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.





İLKAY GÜNDOĞANIN KARISI KİM?

Gündoğan, 2022 yılında Sara Arfaoui ile evlendi. Türk millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.