İlkay Gündoğan, Manchester City'i zafere taşıdı!
Manchester City, sahasında Leeds United'ı İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. İlkay ayrıca bir penaltıdan yararlanamadı.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri İlkay Gündoğan attı. İlkay, 19 ve 27. dakikalarda fileleri havalandırdı. Leeds United'ın tek golü 85. dakikada Rodrigo'dan geldi.
Manchester City'de 2 gol atan İlkay Gündoğan, 84. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manchester City, 82 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Leeds United, 30 puanda kaldı.
Manchester City, ligde gelecek haftada Everton deplasmanına konuk olacak. Leeds United sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
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