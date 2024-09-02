Immobile durmuyor

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor’u yenerek 3’te 3’le yoluna devam etti. Siyah-Beyazlıların yeni transferi Ciro Immobile adeta durdurulamıyor. Sivasspor ağlarını penaltıdan sarsan İtalyan forvet, ligdeki 3. maçında 3. golünü attı. Immobile, Türkiye kariyerindeki 6. maçında 7. kez fileleri havalandırdı. 5. dakikada Beşiktaş’ın kullanacağı frikik öncesinde topsuz alanda Immobile’nin rakibinin ense ve boynundan tutup yere düşürmesine Sivasspor kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Felix Uduokhai’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Hollandalı çalıştırıcı, Semih’i yedek bırakıp Muçi’ye ilk kez 11’de şans tanıdı. Muçi sol açıkta görev yaptı. 62’de Muçi çıktı, Semih girdi.

VAR’DAN PENALTI

Masuaku’nun ortasında 26. dakikada top Radakovic’in eline temas etti. Hakem Tonusluoğlu önce devam ettirdi, ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. Immobile topun başına geçerken gol olana kadar Van Bronckhorst’un gözlerini kapatması, top ağlara gittikten sonra açması dikkat çekti. 45+1’de Masuaku’nun kullandığı frikikte top üst direkten auta gitti.

İKİ TRANSFER YOLDA

Portekiz basını, Benfica’nın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario’nun Beşiktaş’tan gelen teklifi kabul ettiğini, iki kulübün tranfer için görüşmeleri sürdürdüğünü yazdı. Beşiktaş ayrıca Nice forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Badredine Bouanani’yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.