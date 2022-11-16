İngiliz basınında gündem Dele Alli! 'Durumu üzüntü verici'
İngiliz basını, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli'yi değerlendirdi.
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli'nin performansı, şu ana kadar beklentileri karşılayamazken İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi.
Yedi yıl forma giydiği Tottenham'da iyi başlasa da hayal kırıklığı yaratan İngiliz yıldız, sonrasında Everton'a gitse de burada da çıkış yakalayamadı.
Everton'ın hocası Lampard'ın gözden çıkardığı Alli, son olarak ise Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.
Kariyerinde yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen Dele Alli, Beşiktaş'ta da şu ana kadar bunu göstermedi.
İngiliz basını Dele Alli'nin durumu için haber derlerken şu ifadeleri kullandı:
"Ağustos ayında 6 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Alli, sadece 7 kez oynadı ve hayal edilenden daha az şey yapabildi."
"Beşiktaş'taki ikinci maçında gol attı ama sonrasında oynadığı maçlarda ağları bulamadı."
"Tottenham'da gözden düşen, Everton'dan sadece 7 ayda gönderilen ve Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici bir düşüş yaşanıyor."
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