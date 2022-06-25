İngiliz basınından iddia: Fenerbahçe'nin Vinicius Souza teklifi reddedildi

Fenerbahçe'nin, KV Mechelen forması giyen Vinicius Souza için yaptığı 4.3 milyon sterlinlik teklifin reddedildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:39
İngiliz basınından iddia: Fenerbahçe'nin Vinicius Souza teklifi reddedildi
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Vinicius Souza için yaptığı teklifin reddedildiği iddia edildi.

Sky Sports muhabiri Anthony Joseph'in haberine göre, adı birçok takımla anılan 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 4.3 milyon sterlin teklifini reddetti.

Belçika ekibi Lommel'in Vinicius Souza için 8 milyon sterlin talep ettiği belirtilirken Celtic, Ajax, PSV, Bologna ve Club Brugge'un oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel'in, geçtiğimiz sezon Mechelen'e kiraladığı Souza, yakaladığı çıkışla dikkat çekti.

Souza, geçtiğimiz sezon 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


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