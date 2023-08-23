İngiliz hakemlere ilginç yasak
İngiliz hakemlerin maç günü sandviç ve yağlı yiyecekler yemesi yasaklandı.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan İngiliz hakemlerini kapsayan sürpriz bir karar geldi.
İngiltere'de hakemlikten sorumlu Professional Game Match Authors Limited (PGMOL), hakemlere beslenme tavsiyesi vermesi için 16 yıllık görevinden ayrılan eski Manchester United'ın beslenme doktoru Steve McNally'yi işe aldı .
Bu görevlendirmeden daha sonra McNaily tarafından hakemlere maç günü beslenmeleri için bir beslenme listesi gönderildi. Bu listede; Pirinç kekleri, fındık ezmeleri ve balık köfteleri kabul edilebilirken, sandviç ve yağlı yiyeceklerin yenmesi yasaklandı.
PGMOL, hakemlere sindirimi daha uzun süren yüksek lifli veya sert kabuklu yemişler yememeleri gerektiğini tavsiye etti.
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