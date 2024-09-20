İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold, Fransa'da kulüp satın alıyor!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:39

Güncelleme: 20.09.2024 - 18:39

Trent Alexander-Arnold, Ligue 1 kulüplerinden FC Nantes'ı satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Arnold, Fransız ekibi için ilk teklifini yaptı.

İngiliz oyuncunun, babası tarafından yönetilen bir İngiliz yatırım fonu aracılığıyla FC Nantes'ın sahibi olmak için 100 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Yapılan teklife rağmen satın alma sürecinin oldukça karmaşık göründüğü belirtildi.