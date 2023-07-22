İngilizlerden büyük iddia! Galatasaray, Wilfried Zaha'ya teklif yaptı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 21:40

Güncelleme: 22.07.2023 - 21:40

Uzun süredir Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya uğraş verdiği Wilfried Zaha için flaş bir iddia atıldı.

İngiliz gazetesi Daily Maily'nin haberine göre, Galatasaray'ın, Wilfried Zaha'ya yıllık yaklaşık 8 milyon pound teklifte bulunduğu ve bu transferi bitirmek istediği belirtildi.

Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra, PSG, Napoli, Lazio ve Fenerbahçe'nin de Fildişi Sahilli oyuncuyu istediği aktarılırken bir diğer Süper Lig ekibi Galatasaray'ında Zaha'ya talip olduğu kaydedildi.

Wilfried Zaha'ya altyapısından yetiştiği ve 458 maça çıktığı Crystal Palace'da yeni sözleşme teklifi yaptı.

Hamstring sakatlığından bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace'ın tesislerinde tedavisi ve çalışmalarına devam ediyor ve henüz net kararını vermiş değil.