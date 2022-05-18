İngiltere Championship Ligi'nde Nottingham Forest finale yükseldi
İngiltere Championship Ligi play-off turu yarı finalinde Nottingham Forest, penaltı atışları sonucu Sheffield United'ı mağlup ederek finale yükseldi.
İngiltere Championship Ligi yükselme play-off yarı final ikinci maçında Nottingham Forest ile Sheffield United karşı karşıya geldi.
The City Ground Stadyumu'nda oynanan ve penaltılara giden maçı 3-2 kazanan Nottingham Forest play-off finaline yükselmeyi başardı.
İlk maçı 2-1 kazanan Nottingham Forest, ikinci maçta normal süreyi 2-1 yenik durumda tamamladı. Penaltı atışlarında ise rakibine 3-2'lik üstünlük sağlayan Nottingham finale yükselmeyi başardı.
Nottingham Forest, final maçını kazanırsa 23 yıl aradan sonra Premier Lig'e adını yazdırmış olacak.
Championship'te final maçı ise 29 Mayıs tarihinde Wembley'de Huddersfield Town ile Nottingham Forest arasında oynanacak.
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