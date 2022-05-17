Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe'yi mağlup etti

17 Mayıs 2022 Salı, 22:55

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Bursaspor, salondan 97-77 galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serideki 3. karşılaşma İstanbul'da oynanacak.

SON PERİYOT BELİRLEYİCİ OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Frutti Extra Bursaspor oldu. Andrews ve Needham ile sayılar bulan Bursa ekibi, 3'üncü dakikayı 8-3 önde geçti. Savunmada Fenerbahçe Beko'ya rahat hücum şansı tanımayan ev sahibinin, skor üretimine Onuralp Bitim de katılınca ilk çeyrek Frutti Extra Bursaspor'un 21-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte sabırlı hücumlarda Onuralp Bitim, Hayes ve Needham ile sonuca giden Frutti Extra Bursaspor 15'inci dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-22. Fenerbahçe Beko, Booker'ın serbest atış çizgisinden, De Colo'nun ise dış isabetleriyle farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına Frutti Extra Bursaspor'un 40-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte dış atışlarda Onuralp Bitim ve Needham ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor'a; Fenerbahçe Beko, Booker ve Henry ile karşılık verince 24'üncü dakikada fark 2'ye kadar düştü: 48-46. Ancak Onuralp Bitim'in bu bölümlerde bulduğu 3 sayılık isabetle ritmini tekrar bulan Frutti Extra Bursaspor'da, benchten gelen Metin Türen üst üste 3 üç sayılık isabet bulunca fark tekrar açıldı ve final periyoduna ev sahibi ekibin 68-61 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotta adeta seyircisiyle enerjisini arttıran Bursa temsilcisi, Fenerbahçe Beko'ya savunmada baskıyı arttırdı ve hücumda da Andrews ve Metin Türen ile etkili olarak farkı 33'üncü dakikada 15'e çıkardı: 78-63. Bu dakikadan sonra sarı-lacivertlilerin direnci kırılınca Frutti Extra Bursaspor rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 97-77 galip ayrılmayı başardı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Serhat Büker

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 22, Andrews 23, Hayes 14, Dudzinski 2, Holland 9, Metin Türen 11, Ömer Utku Al 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Henry 13, Guduric 9, Booker 16, Vesely 4, Metecan Birsen 5, Şehmus Hazer 10, İsmet Akpınar, Biberoviç, De Colo 15, Ahmet Düverioğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

İLK YARI: 40-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61