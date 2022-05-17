Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat olacak

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin 37’nci haftasında oynanan Altay maçında sakatlık yaşayan Serkan Asan’ın diz dış menisküsünde yırtık olduğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 16:42
Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat olacak
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Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan 23 yaşındaki oyuncusu Serkan Asan'ın sol diz menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat edileceği bildirildi.

Serkan Asan'ın sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.


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