İngiltere - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, EURO 2024 Elemeleri'nde kendi sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Blagoja Milevski'nin takımı Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.
İNGİLTERE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İNGİLTERE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İngiltere, C Grubu'nda oynadığı son maçta Malta deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Kuzey Makedonya ise kendi sahasında ağırladığı Ukrayna'ya 3-2 mağlup olmuştu.
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