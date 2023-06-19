İngiltere - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere, EURO 2024 Elemeleri'nde kendi sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:18
İngiltere - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Blagoja Milevski'nin takımı Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

İNGİLTERE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İNGİLTERE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

İngiltere, C Grubu'nda oynadığı son maçta Malta deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Kuzey Makedonya ise kendi sahasında ağırladığı Ukrayna'ya 3-2 mağlup olmuştu. 


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