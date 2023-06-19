Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme skordan memnun değil

Yayınlanma: 19.06.2023 - 06:53

Güncelleme: 19.06.2023 - 06:53

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"SKOR MEMNUN EDİCİ DEĞİL"

Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Sürme, "Ne yazık ki 1-0 bitti. Maça baktığımızda daha gollü bir skor bekliyorduk. Rakibi bayağı baskı altına aldık. Topla oyunda daima rakip kaleyi düşündük. Çok atak geliştirdik. Fazla top gezdirmedik. Zaten bunu da istemiyorduk. Top kayıplarından sonra verdiğimiz tepki çok iyiydi. Takım halinde geriye doğru sprint attık. Rakibe sadece 1 pozisyon bıraktık. O yönden iyi ama dediğim gibi skor ne yazık ki 1-0. İstediğimiz bir skor değil. 3-4-5 daha fazlası bile olabilirdi. Skor olarak memnun edici bir durum değil ama oyunun genelinde çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"BOSNA HERSEK'İ BİLEREK SEÇTİK"

Bosna Hersek Milli Takımı'nın fiziksele dayalı bir oyun oynadıklarını dile getiren Levent Sürme, "Bosna Hersek belki Azerbaycan kadar geri çekilmeyecek bu kesin. Ama onlarda uzun topları çok seven bir takım. Biraz daha fiziksel ve güçlü bir takım. Bu rakibi zaten bilerek seçtik çünkü Eylül ayındaki ilk eleme maçımıza baktığımızda İrlanda'ya karşı oynayacağız. İrlanda da benzer bir stil ile oynuyor. Bizim için çok güzel bir test olacak" diye konuştu.

"SAVUNMA KELİMESİNİ FAZLA SEVMİYORUM"

Önde pres mantalitesinden kopmayacaklarını aktaran Sürme, "Kesinlikle. Bu oyun stilinden asla kopma yok. Bilhassa takım buna inandı. Takım böyle bir oyun tarzından büyük zevk alıyor. Savunma kelimesini fazla sevmiyorum. Daha çok baskıdan ve presten bahsediyorum. Aktif bir şekilde sahada olmak istiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi sahada bunu bugünkü maçta bayağı gördük" dedi.