İngiltere Lig Kupası'ndan elenen Manchester United, 61 yıl sonra bir ilki yaşadı!

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda konuk ettiği Newcastle United'a 3-0 yenilerek turnuvadan elenen Manchester United, 61 yıl sonra bir ilki yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:58
İngiltere Lig Kupası'ndan elenen Manchester United, 61 yıl sonra bir ilki yaşadı!
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Manchester United ve Newcastle United, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda karşılaştı. Newcastle United rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Newcastle United'a galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Miguel Almiron, 36. dakikada Lewis Hall ve 60. dakikada Joe Willock'tan geldi.

Erik ten Hag

MANCHESTER UNITED 61 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Öte yandan Manchester United, 61 yıl sonra ilk kez Old Trafford'da üst üste iki maçta üç ya da daha fazla gol yiyerek mağlup oldu.

Manchester United, Newcastle United maçından önce ligde kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-0 kaybetmişti.


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