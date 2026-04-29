İngiltere Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

26 yaşındaki sol bekin, Manchester United'ın radarına girdiği iddia edildi.

Team TALK'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, uzun süredir takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Brighton'ın, milli futbolcu için 42 milyon pound değer biçtiği iddia edildi.

Ferdi'nin hem savunma hem de hücumdaki katkısı ve saha içindeki enerjisinin United gözlemcilerini oldukça etkilediği de haberde yer aldı.

38 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Ferdi, 1 kez fileleri havalandırdı.

Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu daha sonra Fenerbahçe'de oynadı.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için 2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 10 pay alacak.

Milli yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda 30 maça çıktı ve rakip fileleri 2 kez havalandırdı.