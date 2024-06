Hakan Çalhanoğlu adaydı: EURO 2024'te üçüncü grup maçlarının en iyi golü belli oldu!

İtalyan futbolcu Mattia Zaccagni'nin Hırvatistan'a attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) üçüncü grup maçlarının en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin 90+8. dakikasında fileleri havalandırarak ülkesine son 16 biletini getiren Zaccagni, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" oylamasında zirvede yer aldı.

Türkiye'nin 2-1 kazandığı Çekya maçında ilk golü bulan Hakan Çalhanoğlu, Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres ve Avusturya'ya 3-2 mağlup olan Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay da adaylar arasında gösterilmişti.

Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

?? Tap below to vote for your favourite goal!



???? Hakan Çalhanoğlu vs Czechia

???? Mattia Zaccagni vs Croatia

???? Ferran Torres vs Albania

???? Memphis Depay vs Austria@AlipayPlus | #EUROGOTT