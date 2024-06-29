EURO 2024'te rekor kırdık: Almanları geride bıraktık!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:45

Güncelleme: 29.06.2024 - 11:45

EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek 6 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde, büyük turnuvalardaki en yüksek puan rekorunu (EURO 2008) egale etmeyi de başardı.

Yarı final oynadığımız 2008'deki kupanın ardından bir kez daha 2 galibiyet alan milliler, şimdi ise yeni rekorlar kırmak ve son 16 turunda Avusturya'yı geçerek, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

SEYİRCİ REKORU TÜRKİYE'DE

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dünya, adeta ev sahibi olduğumuz Almanya'daki EURO 2024'te, A Milliler'in maçlarındaki atmosfere hayran kalmıştı. Alman basınından Die Falsche 9'un hazırladığı listeye göre grup maçları itibarıyla tribünlere en fazla taraftar çeken ülke Türkiye oldu.

Ay-Yıldızlılar, 3 maçta toplam 130 bin seyirci ile kupanın ev sahibini geride bıraktı. Listede Almanya, 125 binle ikinci olurken, bir üst tura çıkamayan Hırvatlar, 103 binle üçüncülük koltuğuna oturdu.

İşte EURO 2024'teki seyirci sayıları:

1) TÜRKİYE 130.000

2) Almanya 125.000

3) Hırvatistan 103.000

4) Arnavutluk 95.000

5) Romanya 92.000

6) İskoçya 82.000

7) Hollanda 80.000

8) Sırbistan 73.000

9) Polonya 70.000

10) İngiltere 65.000

11) Avusturya 60.000

12) Danimarka 60.000

13) Gürcistan 60.000

14) Ukrayna 53.000

15) Belçika 50.000

16) Macaristan 46.000

17) Slovenya 44.000

18) Fransa 41.000

19) İsviçre 39.000

20) Çekya 38.000

21) Portekiz 37.000

22) İtalya 36.000

23) Slovakya 35.000

24) İspanya 34.000