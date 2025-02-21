İngiltere'de Jose Mourinho yorumu! 'Futbol tarihinin en büyük intikam turu'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 18:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 18:02

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda İskoçya'dan Rangers ile eşleşti.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde Jose Mourinho'nun eski takımı Roma ile eşleşebilir. (Roma, son 16 turunda İspanya'dan Athletic Bilbao ile karşılaşacak.)

Sarı-lacivertliler, daha sonraki turlara geçmesi durumunda ise yarı finalde yine Mourinho'nun eski takımı ve finalde Tottenham ile karşı karşıya gelebilir.

İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski takımları; Roma, Manchester United ve Tottenham ile eşleşme ihtimalini gündeme taşıdı.

The Sun'da yer alan haberde, Portekizli teknik adam için, "Mourinho, futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.