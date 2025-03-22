İngiltere'de Tuchel dönemi galibiyetle başladı!
İngiltere Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında sahasında Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.
Dünya Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Wembley'deki maçı İngiltere, 2-0'lık skorla kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Myles Lewis-Skelly ve 77. dakikada Harry Kane attı.
Arnavutluk maçında fileleri havalandıran Myles Lewis-Skelly, Marcus Rashford'un [18 yaş 209 gün] rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. [18 yaş 176 gün]
İngiltere, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Arnavutluk'ta Rey Manaj ve Ernest Muçi, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonucun ardından İngiltere, gruplara 3 puanla başladı. Arnavutluk, ilk maçında puan alamadı.
İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Letonya ile karşılaşacak. Arnavutluk, evinde Andorra'yı konuk edecek.
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