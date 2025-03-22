İngiltere'de Tuchel dönemi galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:03

Güncelleme: 22.03.2025 - 09:03

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Wembley'deki maçı İngiltere, 2-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Myles Lewis-Skelly ve 77. dakikada Harry Kane attı.

Arnavutluk maçında fileleri havalandıran Myles Lewis-Skelly, Marcus Rashford'un [18 yaş 209 gün] rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. [18 yaş 176 gün]

İngiltere, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Arnavutluk'ta Rey Manaj ve Ernest Muçi, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonucun ardından İngiltere, gruplara 3 puanla başladı. Arnavutluk, ilk maçında puan alamadı.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Letonya ile karşılaşacak. Arnavutluk, evinde Andorra'yı konuk edecek.