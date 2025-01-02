İngiltere'de VAR'da yeni dönem!
İngiltere'de hakemler VAR'da yeni döneme hazırlanıyor. Taraftarlara ve ekran başında izleyenlere maçlardaki kararlar hakkında hakemler tarafından bilgiler verilecek.
İngiliz hakemler VAR'da yeni döneme girmeye hazırlanıyor.
Hakemler ilk kez seyircilere ve TV izleyicilerine maçlardaki VAR kararları hakkında bilgi verecek.
Proje önümüzdeki hafta oynanacak FA Kupası maçlarında denenecek.
Uygulama henüz Türkiye'de yer almasa da daha önce farklı ülkelerde yapılmaya başlanmıştı.
Etiketler: #var #hakem #ingiltere
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