İngiltere'den sürpriz kayıp!
İngiltere, Dünya Kupası'nın ikinci maçında karşılaştığı ABD ile golsüz berabere kaldı.
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi.
Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
İngiltere 3, ABD ise 1 isabetli şutla karşılaşmayı tamamladı.
ABD'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından İngiltere 4, ABD ise 2 puana yükseldi.
İngiltere, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü Galler ile karşılaşacak. ABD, aynı tarihte İran ile kozlarını paylaşacak.
2. maçların ardından B Grubu'nda puan durumu şu şekilde;
1- İngiltere: 4 puan
2- İran: 3 puan
3- ABD: 2 puan
4- Galler: 1 puan
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