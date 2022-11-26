İngiltere'den sürpriz kayıp!

İngiltere, Dünya Kupası'nın ikinci maçında karşılaştığı ABD ile golsüz berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 00:03
İngiltere'den sürpriz kayıp!
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2022 Katar Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

İngiltere 3, ABD ise 1 isabetli şutla karşılaşmayı tamamladı.

ABD'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İngiltere 4, ABD ise 2 puana yükseldi.

İngiltere, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü Galler ile karşılaşacak. ABD, aynı tarihte İran ile kozlarını paylaşacak.

2. maçların ardından B Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1- İngiltere: 4 puan

2- İran: 3 puan

3- ABD: 2 puan

4- Galler: 1 puan


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