İngiltere'nin, Dünya Kupası kadrosu belli oldu!
İngiltere Milli Takımı'nın, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
İngiltere Milli Takımı'nın, 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı.
Teknik direktör Gareth Southgate'in tercihi şu isimler oldu;
Kaleci: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Conar Coady, Erik Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Keiran Trippier, Kyle Walker, Ben White
Orta saha: Jude Bellingham, Conor Callagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice.
Forvetler: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.
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