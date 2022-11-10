İngiltere'nin, Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

İngiltere Milli Takımı'nın, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 18:26
İngiltere'nin, Dünya Kupası kadrosu belli oldu!
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İngiltere Milli Takımı'nın, 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı.

Teknik direktör Gareth Southgate'in tercihi şu isimler oldu;

Kaleci: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale

Savunma: Trent Alexander-Arnold, Conar Coady, Erik Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Keiran Trippier, Kyle Walker, Ben White

Orta saha: Jude Bellingham, Conor Callagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice.

Forvetler: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.


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