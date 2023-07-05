Iniesta Messi ve Busquest'le yeniden buluşabilir
Vissel Kobe'den ayrılan Andres Iniesta'ya 2 teklif var. 39 yaşındaki yaşayan efsaneye Inter Miami ve Suudi Arabistan'tan bir kulüp teklifini iletti.
Japonya'da geçirdiği 5 yılın ardından kulübü Vissel Kobe'den ayrılan Andres Iniesta'ya futbolseverleri heyecanlandıran bir teklif yapıldığı belirtildi.
RAC1'in haberine göre Andres Iniesta'ya Suudi Arabistan'dan bir kulübün yanı sıra MLS'ten Inter Miami'nin de teklifini ilettiği belirtildi. Düşünmek için süre isteyen Iniesta Inter Miami'yi tercih ederse efsane Barcelona kadrosundan Lionel Messi ve Sergio Busquets'le birlikte forma giyecek olması futbolseverleri heyecanlandırdı.
Eski Barcelona teknik direktörü Tata Martino yönetiminde ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin bir başka eski Barçalı Jordi Alba'nın da peşinde olduğu biliniyor.
Andres Iniesta Japonya kariyerinde Vissel Kobe formasıyla çıktığı 134 maçta 26 gol 25 asistlik katkı sağladı.
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