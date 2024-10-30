Inter, 10 kişilik rakibini deplasmanda rahat geçti

Yayınlanma: 30.10.2024 - 22:57

Güncelleme: 30.10.2024 - 22:57

İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi. Computer Gross Arena'daki maçta Inter, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Empoli oyuncusu Saba Goglichidze, 31'de kırmızı kart gördü.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 50 ve 67'de Davide Frattesi, 79'da Lautaro Martinez kaydetti.

Inter, bu sonucun ardından puanını 21 yaptı. Empoli, 11 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Venezia'yı konuk edecek. Empoli, evinde Como ile karşılaşacak.