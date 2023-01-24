Inter 5 maç sonra mağlup oldu
Serie A'nın 19. haftasında Inter, sahasında Empoli'ye 1-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Inter, sahasında Empoli'yi konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı Inter 1-0 kaybederek haftanın sürpriz sonuçlarından biri alınmış oldu.
Maçın ilk yarısında gol olmazken Inter, 40. dakikada Skriniar'ın kırmızı kart görmesiyle adeta ne yapacağını şaşırdı. İkinci yarıda etkinliği kırılan Inter, 66. dakikada Baldanzi'nin golüyle yenik duruma düştü. Kalan dakikalarda yapılan oyuncu değişiklikleri fayda etmezken Empoli sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Inter, ligde 5 maç aradan sonra yenilerek 37 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Empoli ise 25 puana yükseldi.
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