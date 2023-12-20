İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:34

Güncelleme: 20.12.2023 - 15:34

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

İNTER - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Bologna, turnuvada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etmişti.

Inter ise İtalya Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.