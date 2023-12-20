İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
İNTER - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İNTER - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Bologna, turnuvada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etmişti.
Inter ise İtalya Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.
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