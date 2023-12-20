İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:34
İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

İNTER - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Bologna, turnuvada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etmişti.

Inter ise İtalya Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.


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