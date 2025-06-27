Inter'den Barış Alper'e teklif!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, transferle gündeme gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu için son iddia İtalya'dan geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Inter, Barış Alper Yılmaz için teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcu için teklifin detayları yer almadı.

Barış Alper ile Almanya'dan Leipzig'in de ilgilendiği ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den de talipler olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın ise başarılı futbolcusu için talebinin 35 milyon euro olduğu yazıldı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in Galatasraray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.