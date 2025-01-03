Inter finale adını rahat yazdırdı!

Inter, İtalya Süper Kupa yarı final maçında Al -Awwal Park'ta oynanan maçta Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Inter finale adını rahat yazdırdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:00

Inter, İtalya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Atalanta'yı ile karşı karşıya geldi. Al Aval Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 49 ve 61. dakikalarda Denzel Dumfries kaydetti. 

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 56. dakikada yerini Ademola Lookman'a bıraktı.

Sımone Inzaghi'nin ekibi Inter, aldığı bu galibiyet sonrası adını finale yazdırdı.

Inter'in finaldeki rakibi, 3 Ocak Cuma günü 22:00'de oynanacak Juventus-Milan maçının kazananı ile belli olacak.


Etiketler: #inter #Atalanta #İtalya Süper Kupası
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