Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi!

29.12.2025 16:01:00
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeniden Galatasaray'ın transferi gündeme geldi. Inter'in Hakan Çalhanoğlu sonrası için planını şimdiden belirlediği ve yıldız futbolcunun gitmesine bu kez onay vereceği iddia edildi.

Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak transfer edemediği Hakan Çalhanoğlu'nun ismi gelecek yaz yeniden gazete manşetlerini süsleyebilir.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun son basın toplantısında övgü dolu sözlerle bahsettiği eski futbolcusu Aleksandar Stankovic'‌in İtalyan takımına dönmesi gündemde.

Geçen temmuz ayında Club Brugge'a 9.5 milyon Euro'ya satılan orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 23 milyon Euro'luk geri satın alma maddesi bulunuyor.

Tuttosport'un haberine göre; Stankovic'‌in transferinde, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğiyle ilgili verilecek karar kritik bir rol oynayacak.

Haberde, Galatasaray'ın gelecek yaz Hakan için yeni bir teklif yapması halinde, Inter'in bunu kabul edebileceği ve Aleksandar Stankovic'i Türk futbolcunun yerine kadrosuna katabileceği ileri sürüldü.

Haber detayında, Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelinin yeterli olacağı belirtilirken, bu paranın 20 yaşındaki Sırp orta sahanın transferinde kullanılacağı ifade edildi.

İlgili Konular: #galatasaray #hakan çalhanoğlu #inter

