Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi!

Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi!

18.12.2025 16:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, sakatlığı geçen Hakan Çalhanoğlu'nun cuma günkü maçında oynayabilecek duruma geldiğini söyledi.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, İtalya Süper Kupa yarı finalinde cuma günü oynanacak Bologna maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Chivu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Cristian Chivu, "Hakan Çalhanoğlu bugün (perşembe) antrenmanda yer aldı ve Bologna maçında oynayabilir. İlk 11'de mi olacak, sonradan mı oyuna dahil olacak buna karar vereceğiz" dedi.

Inter forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #Cristian Chivu

İlgili Haberler

Hakan Çalhanoğlu sakatlandı: Liverpool, Inter'i kendi sahasında yıktı!
Hakan Çalhanoğlu sakatlandı: Liverpool, Inter'i kendi sahasında yıktı! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'a 1-0 mağlup oldu.
Hakan Çalhanoğlu attı: Inter evinde farka gitti!
Hakan Çalhanoğlu attı: Inter evinde farka gitti! İtalya Serie A'da Inter, sahasında Como'yu farklı mağlup etti. Maçı 4-0 kazanan Inter'de Hakan Çalhanoğlu takımının üçüncü golünü kaydetti.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Oyuna devam edemedi...
Inter'de Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Oyuna devam edemedi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında Liverpool'u konuk eden Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlanarak oyunu terk etti.